Купить коттедж в Смолевичский район, Беларусь

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42 объекта найдено
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Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,928
Продается красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,140
Уютный дом-сруб из натурального калиброванного кругляка ручной рубки - это идеальный выбор д…
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 113,663
Продаётся современный коттедж 100% готовности в Смолевичском районе в 21 км от МКАД. Дом пос…
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 204,594
Мечтаете о красоте и уюте? Тогда Вам точно нужно приобрести этот дом! Приобретая совре…
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 223,689
Продается коттедж д.Высокое (Московское напр., 24 км от МКАД). Площадь 260 кв.м. на участке …
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,000,237
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 445,560
Продажа коттеджа, расположенного в поселке закрытого типа д. Багута. Общая площадь СНБ &ndas…
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
347 м²
€ 336,443
В окружении леса на берегу озер, вдали от шума и суеты расположен Дом. Продажа дома в …
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,928
Продается красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 159,129
Продается новый меблированный уютный коттедж. Построен из блока, с утеплен…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 108,207
Продается коттедж в д. Сосновая ! Коттеджный поселок расположен в 16 км от МКАД в Московско…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,327
Продается коттедж в д. Сосновая 15 км от МКАД Московское направление. в 15 минутах от м…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
Цена по запросу
Продаётся новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом коттеджном посё…
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
144 м²
€ 107,298
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
157 м²
€ 116,846
Современный, теплый, уютный дом в 25-ти минутах езды от Минска, в коттеджном поселке Липки. …
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
190 м²
€ 59,105
Продаётся дом в Смолевичи город-спутник Минска. Коттеджный посёлок. В пешей доступности лес.…
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
350 м²
€ 120,028
Продается дом с участком 15 соток в уникальном месте в 28 км от мкад – г.Смолеви…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
138 м²
€ 226,417
Шикарнейшая усадьба, родовое гнездо…. Как не назови это прекрасное место, оно обязате…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
138 м²
€ 226,417
Шикарнейшая усадьба, родовое гнездо…. Как не назови это прекрасное место, оно обязате…
Коттедж
Черницкий, Беларусь
170 м²
€ 93,659
Продается современный просторный двухэтажный дом со всеми удобствами полностью готовый к про…
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
318 м²
€ 222,780
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КОТТЕДЖ, который продуман до мелочей! Если Вы в поиске нестандартного прост…
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
103 м²
€ 78,473
Современный дом, 38 км. от Минска, московское направление, площадь 131 кв.м., четы…
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
181 м²
€ 63,560
Современный одноэтажный коттедж в г.Смолевичи, Московское направление 28 км …
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 67,107
Продаётся дом в 26 км. от Минска, недалеко от Кургана славы. Тихое и спокойное место для ко…
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
336 м²
€ 36,372
Продам коттедж в д. Еловка Смолевичского района (48 км от МКАД Московское направление) Котте…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
103 м²
Цена по запросу
Отличное месторасположение дома, Заповедник Прилепский, IT-деревня Сосновая, Курган Славы, о…
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
203 м²
€ 50,003
Дом расположен в живописном месте. На ровном участке (в деревне), между двух холмов, рядом …
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 57,286
Предлагаю вам ознакомиться с добротным коттеджем ,расположенным в деревне …
Коттедж
Заречье, Беларусь
400 м²
€ 75,472
Продается большой жилой дом по Московскому направлению от МКАД. Дом из красного кирпича в 4 …
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Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь
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