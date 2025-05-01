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Коттеджи в Смолевичах, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
Площадь 155 м²
Уникальное предложение! Коттедж с выходом в лес в микрорайоне "Липки" – ваш новый уголок спо…
$220,000
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