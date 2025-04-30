Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Смолевичский район
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
8
Заболотский сельский Совет
5
Усяжский сельский Совет
3
Драчковский сельский Совет
3
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
Оставить заявку
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
Оставить заявку
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$250,000
Оставить заявку
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$297,000
Оставить заявку
Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 138 м²
Прекрасный двухэтажный коттедж в д. Поддубье ❤️  Добро пожаловать в уникальное предложение д…
$119,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$232,000
Оставить заявку
Коттедж в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 377 м²
Продается дом в деревне Грядки, 4 минуты езды от города Жодино. Расстояние от Минска 45км. …
$73,900
Оставить заявку
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
Оставить заявку
Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти