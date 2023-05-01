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Жильё в Щучинский район, Беларусь

Щучин
8
Каменский сельский Совет
2
Лядский сельский Совет
1
14 объектов найдено
Дом в Лядский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лядский сельский Совет, Беларусь
213 м²
€ 18,164
Продается дом в агрогородке Лещанка, ул. Школьная, в 5 км от Щучина. Дом блочный, обложен ки…
Дом 4 комнаты в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Каменский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 158 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
В продаже дом с мансардой в агр. Каменка в 4 км к югу от автодороги Гродно — Щучин &md…
Дом в Каменка, Беларусь
Дом
Каменка, Беларусь
158 м²
Цена по запросу
В продаже дом с мансардой в агр. Каменка в 4 км к югу от автодороги Гродно — Щучин &md…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 14,077
Продажа 2-комнатной квартиры на ул. Заводской, 4. Квартира очень теплая и светлая, находится…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 14,077
Продажа 2-комнатной квартиры на ул. Заводской, 4. Квартира очень теплая и светлая, находитс…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 16,801
Продажа 2-комнатной квартиры в г. Щучин, ул. Островского, 15. Квартира находится в блочном д…
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 5/5 Этаж
€ 16,801
Продажа 2-комнатной квартиры в г. Щучин, ул. Островского, 15. Квартира находится в блочном …
Квартира 2 комнаты в Щучин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Щучин, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 3/5 Этаж
€ 24,521
В продаже 2-комнатная квартира на ул. Заводская, 28. 3 этаж 5-этажного панельного дома 1993 …
Квартира 1 комната в Щучин, Беларусь
Квартира 1 комната
Щучин, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 4/5 Этаж
€ 12,715
Продается 1 к квартира в г. Щучин по ул. Заводская. Отлично развитая инфраструктура в шагово…
Дом в Желудок, Беларусь
Дом
Желудок, Беларусь
113 м²
€ 9,990
Продается дом в аг. Желудок (Щучинский р-н). Дом деревянный, пристройки блочные, в доме пров…
Дом в Желудок, Беларусь
Дом
Желудок, Беларусь
39 м²
€ 4,995
Продается дом в живописном городке. Желудок является одним из древнейших населенным пунктом …
Дом 2 комнаты в Желудок, Беларусь
Дом 2 комнаты
Желудок, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² Количество этажей 1
€ 4,995
Продается дом в живописном городке. Желудок является одним из древнейших населенным пунктом …
Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
98 м²
€ 15,893
Selling a house, g. Schuchin, Rakovsky for example., 212 km from MKADP, a one-story resident…
Квартира 2 спальни в Щучин, Беларусь
Квартира 2 спальни
Щучин, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 69 м² 5/5 Этаж
€ 22,705
Приветствую новых хозяев просторной 3 комн. квартиры!!! Продам 3 комнатную квартиру в г. …

Параметры недвижимости в Щучинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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