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Дома в Щучинском районе, Беларусь

Рожанковский сельский Совет
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9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Рожанковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рожанковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продается жилой дом в Щучинском районе 16 соток земли. Земля обработана. На территории 2 сар…
$3,700
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Дом в Станция Рожанка, Беларусь
Дом
Станция Рожанка, Беларусь
Площадь 212 м²
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва - Гродно. Блочны…
$45,000
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Дом в Рожанковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рожанковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается жилой дом в Щучинском районе. 16,7 соток земли. Земля обработана. На территории 2 …
$3,700
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Дом 4 комнаты в Щучин, Беларусь
Дом 4 комнаты
Щучин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
В продаже изолированная часть жилого дома в г. Щучин на ул. Ленина, д. 126 – 3-комнатная ква…
$59,000
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Дом 3 комнаты в Станция Рожанка, Беларусь
Дом 3 комнаты
Станция Рожанка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
В продаже полдома – 3-комнатная изолированная квартира на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на …
$2,751
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Дом 6 комнат в Станция Рожанка, Беларусь
Дом 6 комнат
Станция Рожанка, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва — Гродно. Блочн…
$45,000
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Дом 3 комнаты в Станция Рожанка, Беларусь
Дом 3 комнаты
Станция Рожанка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
В продаже жилой дом на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на пути Москва — Гродно. Деревянный 3…
$19,000
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Дом 2 комнаты в Топилишки, Беларусь
Дом 2 комнаты
Топилишки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
В продаже дом из бруса в д. Топилишки на ул. Дачная, 3 Щучинского р-на. Земельный участок дл…
$5,000
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Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Параметры недвижимости в Щучинском районе, Беларусь

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