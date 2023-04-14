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Купить дом в Орша, Беларусь

91 объект найдено
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
178 м²
€ 49,765
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
36 м²
€ 15,382
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
52 м²
€ 22,620
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
41 м²
€ 15,382
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
64 м²
€ 14,477
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
95 м²
€ 12,667
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 21,716
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
60 м²
€ 22,620
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
73 м²
€ 38,002
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
127 м²
€ 20,811
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
81 м²
€ 28,954
Продается дом по ул. 5-й переулок Гречихи, 1981 года постройки. Общая площадь: 80.09/47.09/1…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 33,478
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
39 м²
€ 14,929
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 27,145
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
183 м²
€ 90,482
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 25,335
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
93 м²
€ 45,241
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
144 м²
€ 45,241
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
289 м²
€ 38,002
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
€ 9,501
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
448 м²
€ 316,686
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
79 м²
€ 51,484
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
85 м²
€ 72,385
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
44 м²
€ 9,953
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
50 м²
€ 14,025
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
47 м²
€ 19,001
Продается хороший жилой домик по ул. Пустельникова 1965 года постройки. Домик деревянны…
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
83 м²
€ 16,287
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 108,578
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
68 м²
€ 9,953
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
90 м²
€ 58,813

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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