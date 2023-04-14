Купить дом в Орша, Беларусь

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91 объект найдено
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Дом
Орша, Беларусь
178 м²
€ 49,765
Дом
Орша, Беларусь
36 м²
€ 15,382
Дом
Орша, Беларусь
52 м²
€ 22,620
Дом
Орша, Беларусь
41 м²
€ 15,382
Дом
Орша, Беларусь
64 м²
€ 14,477
Дом
Орша, Беларусь
95 м²
€ 12,667
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 21,716
Дом
Орша, Беларусь
60 м²
€ 22,620
Дом
Орша, Беларусь
73 м²
€ 38,002
Дом
Орша, Беларусь
127 м²
€ 20,811
Дом
Орша, Беларусь
81 м²
€ 28,954
Продается дом по ул. 5-й переулок Гречихи, 1981 года постройки. Общая площадь: 80.09/47.09/1…
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 33,478
Дом
Орша, Беларусь
39 м²
€ 14,929
Дом
Орша, Беларусь
80 м²
€ 27,145
Коттедж
Орша, Беларусь
183 м²
€ 90,482
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 25,335
Дом
Орша, Беларусь
93 м²
€ 45,241
Дом
Орша, Беларусь
144 м²
€ 45,241
Коттедж
Орша, Беларусь
289 м²
€ 38,002
Дом
Орша, Беларусь
€ 9,501
Коттедж
Орша, Беларусь
448 м²
€ 316,686
Дом
Орша, Беларусь
79 м²
€ 51,484
Дом
Орша, Беларусь
85 м²
€ 72,385
Дом
Орша, Беларусь
44 м²
€ 9,953
Дом
Орша, Беларусь
50 м²
€ 14,025
Дом
Орша, Беларусь
47 м²
€ 19,001
Продается хороший жилой домик по ул. Пустельникова 1965 года постройки. Домик деревянны…
Дом
Орша, Беларусь
83 м²
€ 16,287
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 108,578
Дом
Орша, Беларусь
68 м²
€ 9,953
Дом
Орша, Беларусь
90 м²
€ 58,813
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Параметры недвижимости в Орша, Беларусь
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