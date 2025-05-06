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Дома с садом в Орше, Беларусь

коттеджи
18
14 объектов найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается двухкомнатная квартира, в блокированном,  жилом доме на 2-ом Школьном переулке. ра…
$13,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$461,957
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом (НЗКС) по адресу: д.Свистелки, ул. Вясковая. Дом большой, площадью 123 кв.м., …
$58,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается уютный дом с пристройкой и двумя отдельными входами по адресу: ул.Лепельская, 1969…
$42,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 121 м²
Продаётся дом 1938 года постройки, пер.1-ый Пролетарский. Общая площадь 120,6 м2, жилая 71,5…
$43,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 199 м²
Продаётся просторный 2х уровневый коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. Лариновская 2я. До…
$160,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 132 м²
Продается большой, кирпичный дом по адресу: 2-й Февральский пер., р-н Замостье. Общая площад…
$30,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
Номер договора с агентством 356 от 2021-11-12
$138,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
$99,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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