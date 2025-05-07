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Дома с гаражом в Орше, Беларусь

коттеджи
18
29 объектов найдено
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается уютный дом по ул.Шолохова. Дом одноэтажный, бревенчатый, обложен кирпичом, крыша -…
$15,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся уютный коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. 4-я Лариновская 2001г.п., расположе…
$107,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом (НЗКС) по адресу: д.Свистелки, ул. Вясковая. Дом большой, площадью 123 кв.м., …
$59,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом под снос 1947 года постройки ул.Хигрина. Общая площадь 40,8 м2, жилая 24,4м2.,…
$15,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 121 м²
Продаётся дом 1938 года постройки, пер.1-ый Пролетарский. Общая площадь 120,6 м2, жилая 71,5…
$43,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 214 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в г. Орша. Витебская обл., Ор…
$195,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом 1980 года постройки, пер.2ой Февральский , район ` Замостья`. Общая площадь 59…
$33,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уютный, современный коттедж вместе с гаражом и баней 2004 года постройки в пер. Пе…
$85,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 448 м²
Продаётся трехэтажный коттедж 1995г.п., общей площадью 447.51кв.м,,расположенный на участке …
$170,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Продаётся новый дом из сруба, 2022 года постройки, с кирпичным гаражом и баней, расположенны…
$32,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом по ул. М.Шолохова (район Заднепровье), общая площадь 80.6 м2, жилая 51.6 м2, к…
$50,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 199 м²
Продаётся просторный 2х уровневый коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. Лариновская 2я. До…
$160,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 187 м²
Продаётся просторный, уютный 2 уровневый коттедж в "Царском селе" со всей мебелью по адресу:…
$140,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся 2 этажный коттедж на берегу ДНЕПРА по адресу: пер.1 Цветной (р-н Заднепровье) ,рас…
$82,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 89 м²
Предлагаем купить теплый одноэтажный дом площадью 89 кв. м. для круглогодичного проживания д…
$63,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 276 м²
Продается современный, двухэтажный дом по ул. Инструментальщиков . Общая площадь дома 276.1м…
$99,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 247 м²
Продаётся шикарный дом 2009 года постройки по 5-му переулку Марата. Общая площадь здания 408…
$380,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 165 м²
Продаётся дом в `Царском селе` по адресу: ул.Язепа Дроздовича 2001г.п. Площадь дома 165/106/…
$120,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Agency contract number 419 from 2023-08-23
$31,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 58 м²
Продаётся жилой дом в г. Орша пер. 2-й Пригородный (р-н Грязиловки). Кирпичный дом с шлакобе…
$17,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 373 м²
Продаю большой дом - Замок, 3 этажный в 2 уровнях. Рядом с центральной улицей города Орша, Б…
$120,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается уютный дом по ул.Мичурина, (р-н Сельхозтехника). Дом 1970 года постройки, реконстр…
$45,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 132 м²
Продается большой, кирпичный дом по адресу: 2-й Февральский пер., р-н Замостье. Общая площад…
$30,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 200 м²
Номер договора с агентством 380 от 2023-07-21
$95,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается бревенчатый дом в центре города, по ул. Островского, с гаражом, чистым участком, о…
$15,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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