Купить квартиру в Кобринский район, Беларусь

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Кобрин
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Буховичский сельский Совет
5
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Квартира
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42 объекта найдено
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Квартира
Кобрин, Беларусь
74 м²
€ 15,291
Продаётся выделенная трёхкомнатная квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в г. Коб…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
2/5 Этаж
€ 33,478
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Кв…
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 28,954
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Ра…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
2/5 Этаж
€ 25,335
Продаётся светлая и уютная трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Маршала Жукова. …
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
34 м²
2/2 Этаж
€ 17,192
Продается небольшая уютная двухкомнатная квартира в центре г. Кобрин на ул. Маршала Жукова. …
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат
59 м²
2/5 Этаж
€ 17,644
Продаётся уютная трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Настасича. Квартира распол…
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 18,096
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Расположенная на комфор…
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
3/5 Этаж
€ 24,430
Продаётся уютная и светлая двухкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Расположе…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
3/5 Этаж
€ 30,673
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Дзержинского. Квартира …
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
2/5 Этаж
€ 16,106
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1971 г.п., 2 / 5 кирпич, 34,0 / 34,0 / 19…
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 22,530
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1979 г.п., 1 / 5 панель, 34,8 / 32,3 / 12,2 …
Квартира 2 комнаты
Хидринский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 25,335
Продаётся уютная и светлая двухкомнатная по ул.Дзержинского, расположенная на комфортном 3-е…
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
4/5 Этаж
€ 21,535
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1987 г.п., 4 / 5 панель, 37,0 / 37,0 / 17,0 / 7…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 25,335
Продается трехкомнатная квартира по ул. Дзержинского. Квартира расположена на 5 этаже 5 этаж…
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 18,730
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на комфортном третьем …
Квартира
Кобрин, Беларусь
60 м²
5/5 Этаж
€ 14,929
Доля (2/3) в трехкомнатной квартире, г. Кобрин, 1990 г.п., 5 / 5 панель, 61,3 / 60,0 / 40,8 …
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
3/5 Этаж
€ 17,644
Продаётся однокомнатная квартира в центре города. Квартира расположена на 3 этаже 5-ти этажн…
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
34 м²
2/2 Этаж
€ 17,192
Продается небольшая уютная двухкомнатная квартира в центре города. Квартира находится на вер…
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 19,001
Продается двухкомнатная квартира по ул.Советской. Квартира расположена на 4-ом этаже пятиэта…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
2/5 Этаж
€ 25,335
Продаётся светлая и уютная трёхкомнатная квартира по ул.Жукова. Квартира расположена на комф…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
5/5 Этаж
€ 23,978
Продается трехкомнатная квартира по ул. Дзержинского. Квартира расположена на 5 этаже 5…
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
21 м²
3/5 Этаж
€ 14,025
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1974 г.п., 3 / 5 кирпич, 21,2 / 21,2 / 11,5 …
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
1/3 Этаж
€ 21,444
Срочно! 1-комнатная квартира, г. Кобрин, пл. Ленина, 1963 г.п., 1 / 3 кирпич, 31,9 / 31,9 / …
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 31,669
Лот 6509. Предлагаем купить 3-комнатную квартиру в кирпичном доме 1985 года постройки в г. К…
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 21,263
Продается двухкомнатная квартира в г.Кобрине по ул.Трудовая. Квартира расположена на 1 этаже…
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 29,859
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на верхн…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
4/5 Этаж
€ 26,240
Продаётся отличная трёхкомнатная квартира по ул. Дружбы. Квартира расположена на 4 этаже пят…
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат
77 м²
3/5 Этаж
€ 45,241
Продаётся трёхкомнатная квартира-студия по ул.Парковой.Квартира расположена на комфортном 3-…
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 16,739
Продается двухкомнатная квартира по ул.Пушкина.Квартира расположена на комфортном 1-ом этаже…
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
4/5 Этаж
€ 22,620
Продается уютная однокомнатная квартира по ул.Интернациональной. Квартира расположена на 4-о…
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Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь
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