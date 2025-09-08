Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома возле озера в Лиссабоне, Португалия

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
6 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
$1,35 млн
Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
$1,28 млн
Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
$2,85 млн
Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
$606,746
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
$1,35 млн
Дуплекс 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
$2,06 млн
