Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Лиссабоне, Португалия

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Показать больше
11 объектов найдено
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
$2,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общим бас…
$620,802
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
$761,361
Оставить заявку
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$3,02 млн
Оставить заявку
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,33 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
$2,40 млн
Оставить заявку
Особняк 8 спален в Sintra, Португалия
Особняк 8 спален
Sintra, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Эта выдающаяся недвижимость расположена в природном парке Синтра-Кашкайш, который является о…
$6,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,34 млн
Оставить заявку
Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$726,222
Оставить заявку

Типы недвижимости в Лиссабоне

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти