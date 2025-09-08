Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в Лиссабоне, Португалия

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Показать больше
11 объектов найдено
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
$1,23 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$3,02 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,64 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
$808,214
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,33 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
$3,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,11 млн
Оставить заявку
Вилла в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
$1,02 млн
Оставить заявку
Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$726,222
Оставить заявку

