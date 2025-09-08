Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Лиссабоне, Португалия

Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
$2,58 млн
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
$1,35 млн
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
$1,23 млн
Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общим бас…
$620,802
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
$761,361
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,63 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$3,02 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества, расположе…
$1,25 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,64 млн
Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Новая 3-спальная вилла с террасой в закрытом кондоминиуме из 9 вилл. Кондоминиум расположен …
$1,29 млн
Дуплекс 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
$848,625
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,17 млн
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Элегантный дом с 3 спальнями в одном из самых спокойных районов Эшторила, всего в нескольких…
$1,52 млн
Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
$808,214
Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
$1,28 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,33 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
$3,63 млн
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
$1,87 млн
Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
$2,85 млн
Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
$606,746
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
$2,40 млн
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
$1,35 млн
Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
$878,494
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,58 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,34 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,11 млн
Дом 3 спальни в Sintra, Португалия
Дом 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Современный дом с 3 люксовыми спальнями в охраняемом кондоминиуме в Албарраке. Просторная го…
$1,17 млн
Вилла в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
$1,02 млн
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
$1,87 млн
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,59 млн
