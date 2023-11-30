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Таунхаусы в Лиссабон, Португалия

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
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Таунхаус 2 спальни в Ajuda, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ajuda, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€350,000
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Таунхаус 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Великолепный четырехэтажный таунхаус расположен в самом сердце Кашкаиш. Этот утопающий в зел…
€1,95 млн
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Таунхаус 5 спален в Лиссабон, Португалия
Таунхаус 5 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Полностью отреставрированный великолепный таунхаус с 5 спальнями и частным садом располагает…
€1,39 млн
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Таунхаус с мебелью, с кондиционером, в центре города в Cascais, Португалия
Таунхаус с мебелью, с кондиционером, в центре города
Cascais, Португалия
Площадь 290 м²
Прекрасные таунхаусы расположены в комплексе закрытого типа в Кашкайше, Португалия. В компле…
€796,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Cascais, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 359 м²
Чудесные таунхаусы расположены в Кашкайше, Португалия. На территории распложено 18 таунхаусо…
€640,000
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Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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