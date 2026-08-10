Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Лиссабоне, Португалия

;
Дуплекс Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
$1,26 млн
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
$598,726
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предложением гас…
$1,03 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
$837,408
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
$866,882
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
$612,596
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
$1,33 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Alcantara, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Alcantara, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных террас…
$1,07 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
$2,03 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
$1,33 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
$1,03 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти