Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Лиссабоне, Португалия

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Показать больше
4 объекта найдено
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,58 млн
Оставить заявку
Особняк 8 спален в Sintra, Португалия
Особняк 8 спален
Sintra, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Эта выдающаяся недвижимость расположена в природном парке Синтра-Кашкайш, который является о…
$6,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$726,222
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Лиссабоне

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти