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Португалия
Жилая
Алгарве
Жильё в Алгарве, Португалия
Quarteira
127
Лагос
54
Olhao
50
Portimao
49
Sao Goncalo de Lagos
47
Албуфейра
42
Лагоа
39
Albufeira e Olhos de Agua
36
Лагоа и Карвоейру
33
Silves
22
Sao Bras de Alportel
20
Castro Marim
18
Фару
16
Alcantarilha e Pera
15
Sao Clemente
15
Conceicao e Cabanas de Tavira
5
Conceicao e Estoi
5
Estombar e Parchal
4
Sao Sebastiao
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Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
4
5
2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
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Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
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Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
6
7
721 м²
3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
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Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
3
342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
2
1
56 м²
10/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
7
5
589 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
6
4
496 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
5
4
521 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
2
1
61 м²
12/22
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€225,000
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
4
2
100 м²
2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
1
74 м²
6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
4
3
146 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€565,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
4
105 м²
€625,000
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Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
3
198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
234 м²
3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
75 м²
Фантастическая 1+1-комнатная квартира, расположенная на 1-й линии фронта в Куартейре. В допо…
€685,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
3
Его наиболее яркой особенностью является обильный естественный свет, который охватывает кажд…
€480,000
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Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
4
4
400 м²
4 bedroom villa in an excellent location. This fantastic villa is located in the Villas …
€2,45 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
2
69 м²
6/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€235,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
2
2
100 м²
2-комнатная квартира с видом на море и террасой - Albufeira Расположен в кондоминиуме в 2 ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
2
100 м²
2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7
7
500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
6
7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
92 м²
3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
129 м²
1
2-bedroom apartment in a managed luxury condominium, located next to the Oceânico Golf Cours…
€489,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
96 м²
Magnificent 2+1 bedroom duplex flat located in Vilamoura. A large terrace of 80 m2 with un…
€495,000
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Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
2
1
72 м²
2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Дом 5 спален
Almancil, Португалия
5
7
527 м²
An impressive five-bedroom En-suite Villa, where luxurious style meets elegance, comfort, an…
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
2
3
This apartment is located on the first floor, offers plenty of natural light, and features a…
€950,000
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