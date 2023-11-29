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Жильё в Алгарве, Португалия

Quarteira
127
Лагос
54
Olhao
50
Portimao
49
Sao Goncalo de Lagos
47
Албуфейра
42
Лагоа
39
Albufeira e Olhos de Agua
36
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600 объектов найдено
Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
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Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
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Дом 6 спален в Quarteira, Португалия
Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
Количество этажей 3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
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€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Фару, Португалия
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 12/22
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€225,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/8
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€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
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€320,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Pechao, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 4/4
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€565,000
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Языки общения: English
Дом 3 спальни в Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 105 м²
€625,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Фантастическая 1+1-комнатная квартира, расположенная на 1-й линии фронта в Куартейре. В допо…
€685,000
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Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Его наиболее яркой особенностью является обильный естественный свет, который охватывает кажд…
€480,000
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Дом 4 спальни в Almancil, Португалия
Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
4 bedroom villa in an excellent location. This fantastic villa is located in the Villas …
€2,45 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 6/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€235,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира с видом на море и террасой - Albufeira Расположен в кондоминиуме в 2 ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
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€550,000
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Вилла 7 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 6 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
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Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
2-bedroom apartment in a managed luxury condominium, located next to the Oceânico Golf Cours…
€489,000
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Квартира 2 спальни в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Magnificent 2+1 bedroom duplex flat located in Vilamoura. A large terrace of 80 m2 with un…
€495,000
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Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Дом 5 спален в Almancil, Португалия
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 527 м²
An impressive five-bedroom En-suite Villa, where luxurious style meets elegance, comfort, an…
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни в Almancil, Португалия
Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
This apartment is located on the first floor, offers plenty of natural light, and features a…
€950,000
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Типы недвижимости в Алгарве

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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