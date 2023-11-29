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Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
4
5
2
This fantastic villa is located in an urbanisation near Vale do Lobo and just a few minutes …
€2,38 млн
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Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
We present this sophisticated, meticulously renovated 3-bedroom villa, which incorporates a …
€850,000
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Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
6
7
721 м²
3
Fantastic detached villa with 6 bedrooms, swimming pool and a vast garden, located in Fonte …
€6,50 млн
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Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
3
342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
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Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
7
5
589 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
6
4
496 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
5
4
521 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
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Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
4
105 м²
€625,000
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Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
3
198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
234 м²
3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
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Дом 4 спальни
Almancil, Португалия
4
4
400 м²
4 bedroom villa in an excellent location. This fantastic villa is located in the Villas …
€2,45 млн
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Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
6
7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7
7
500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
2
1
72 м²
2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
280 м²
2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
5
489 м²
2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Дом 5 спален
Almancil, Португалия
5
7
527 м²
An impressive five-bedroom En-suite Villa, where luxurious style meets elegance, comfort, an…
€2,50 млн
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Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Вилла 4 спальни
Santa Barbara de Nexe, Португалия
4
234 м²
2
Недвижимость расположена недалеко от Сент-Барбара-де-Нексе с открытым видом на сельскую мест…
€775,000
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Вилла 5 спален
Loule, Португалия
5
6
453 м²
3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
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Дом 7 спален
Almancil, Португалия
7
3
174 м²
2
Prédio urbano destinado a habitação, composto por sete compartimentos, cisterna e logradouro…
€350,000
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Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
9
295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
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Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
4
141 м²
Вилла с 4 спальнями с гаражом и видом на море - Olhão Двухквартирная вилла, расположенная в …
€500,000
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Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
5
600 м²
3
€4,00 млн
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Дом 4 спальни
Silves, Португалия
4
4
300 м²
Ферма с 5 спальнями, бассейном и собственной скважиной. Полностью оборудованная кухня, окна…
€950,000
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Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4
3
414 м²
Современный стиль отдельно стоящая вилла, расположенная в Вале Иудеу, в 5 минутах от Виламур…
€1,98 млн
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Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
€500,000
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Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3
4
380 м²
2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
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Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
4
Таунхаус на заключительных этапах строительства, расположенный в приходе Квельфес, в муницип…
€490,000
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Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
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