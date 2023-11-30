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Жильё в Sao Clemente, Португалия
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Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
5
489 м²
2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Loule, Португалия
3
2
70 м²
10
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
€460,000
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Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4
4
181 м²
3
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
€550,000
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Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4
4
181 м²
3
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
€550,000
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Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
3
2
115 м²
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
€320,000
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Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4
4
318 м²
3
Двухквартирные дома типологии T4 в частном кондоминиуме с охраной, бассейном и видом на Серр…
€530,000
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Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4
4
318 м²
Semi-detached houses of typology V4 in a private condominium with security, a swimming pool,…
€530,000
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Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
265 м²
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
€985,000
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Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
3
3
192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
4
3
221 м²
€695,000
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Вилла 5 спален с Spalni
Loule, Португалия
5
5
€3,50 млн
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Вилла 6 спален с Spalni, с патио
Loule, Португалия
6
4
440 м²
€375,000
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Квартира 3 спальни с Spalni
Loule, Португалия
3
2
€285,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
4
4
€875,000
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Квартира 2 спальни с Spalni
Loule, Португалия
2
2
€210,000
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