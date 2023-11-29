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Sao Goncalo de Lagos
Жильё в Sao Goncalo de Lagos, Португалия
Lagos
8
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47 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Лагос, Португалия
2
124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
€490,000
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Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
3
2
123 м²
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
€600,000
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Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2
2
94 м²
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
€550,000
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Вилла 6 спален
Лагос, Португалия
6
4
216 м²
Дом с привилегированным расположением в Серро-дас-Мос, в непосредственной близости от теннис…
€575,000
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Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4
4
145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
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Дом 2 спальни
Lagos, Португалия
2
2
Если вы читаете этот текст, это означает, что вы думали о жизни в центре прекрасного города …
€437,000
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Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
4
5
208 м²
Вилла в современном стиле, расположенная в районе Амейейра, в Лагуше, в непосредственной бли…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
3
396 м²
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни
Lagos, Португалия
4
4
404 м²
Дом в историческом центре Лагоса Вы когда-нибудь задумывались о покупке недвижимости 1899 г…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
7
221 м²
Вилла в современном стиле с уникальными особенностями и эксклюзивным расположением, идеально…
€3,10 млн
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
7
234 м²
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
€1,49 млн
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Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
3
1
148 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€1,60 млн
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
2
75 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€690,000
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
2
72 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€600,000
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
1
83 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€600,000
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Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
5
7
365 м²
В нескольких метрах от Boavista Golf и города, в одной из самых желанных урбанизаций Лагоса …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
3
2
117 м²
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
€750,000
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Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2
2
117 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€650,000
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
1
63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€435,000
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Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2
2
84 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€650,000
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
1
63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€600,000
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Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
4
234 м²
Вилла с 3 + 1 спальней и бассейном, в стадии строительства, всего в нескольких минутах от Ла…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни
Lagos, Португалия
3
4
223 м²
Стильный, современный отель расположен в районе Порту-де-Мош в Лагосе, всего в нескольких ми…
€2,90 млн
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Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
3
2
150 м²
Роскошная 3-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€850,000
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Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2
2
134 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€610,000
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Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2
2
150 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€760,000
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Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
2
2
159 м²
Роскошная двухуровневая квартира T2 в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от о…
€1,02 млн
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Лагос, Португалия
1
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии и правом…
€280,000
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Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
1
1
78 м²
€390,000
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Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2
2
118 м²
€585,000
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