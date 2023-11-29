Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Sao Goncalo de Lagos

Жильё в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

Lagos
8
47 объектов найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
€490,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
€550,000
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Лагос, Португалия
Вилла 6 спален
Лагос, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Дом с привилегированным расположением в Серро-дас-Мос, в непосредственной близости от теннис…
€575,000
Оставить заявку
Таунхаус 4 спальни в Лагос, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Lagos, Португалия
Дом 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Если вы читаете этот текст, это означает, что вы думали о жизни в центре прекрасного города …
€437,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Вилла в современном стиле, расположенная в районе Амейейра, в Лагуше, в непосредственной бли…
€1,50 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Lagos, Португалия
Вилла 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 404 м²
Дом в историческом центре Лагоса Вы когда-нибудь задумывались о покупке недвижимости 1899 г…
€1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 221 м²
Вилла в современном стиле с уникальными особенностями и эксклюзивным расположением, идеально…
€3,10 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
€1,49 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€1,60 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€690,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€600,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
€600,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 365 м²
В нескольких метрах от Boavista Golf и города, в одной из самых желанных урбанизаций Лагоса …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
€750,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€650,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€435,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€650,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
€600,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Вилла с 3 + 1 спальней и бассейном, в стадии строительства, всего в нескольких минутах от Ла…
€2,00 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Lagos, Португалия
Вилла 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Стильный, современный отель расположен в районе Порту-де-Мош в Лагосе, всего в нескольких ми…
€2,90 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошная 3-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€850,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€610,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошная 2-комнатная квартира в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от основн…
€760,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Роскошная двухуровневая квартира T2 в Лагосе, расположенная в нескольких минутах ходьбы от о…
€1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии и правом…
€280,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагос, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€390,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€585,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Sao Goncalo de Lagos

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Sao Goncalo de Lagos, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти