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Продажа новостроек в Кросненском повяте

gmina Dabie
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Бизнес-центр The Zielona Logistics Hub
Бизнес-центр The Zielona Logistics Hub
Gronow, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Discover our latest industrial real estate opportunity in Gronów, Poland, near Zielona Góra. This project will start development in September 2024 and feature 96 well-designed industrial warehouse units measuring 216m² and more. This offering is strategically located in Upper Silesia, one…
Застройщик
FredCo
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