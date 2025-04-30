Краков, Польша

Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями. В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 …