Obtaining Polish Citizenship Through the President

Процесс получения польского гражданства через Президента Польши — это уникальный путь для лиц с тесными связями с Польшей. Этот путь требует хорошо обоснованного заявления и обширной документации.
Как мы вам поможем:
✅ Оценка соответствия: мы анализируем вашу ситуацию и определяем вашу пригодность для этого процесса.
✅ Подготовка заявления:
✅ Подача документов: мы подаем ваше заявление в Канцелярию Президента и предоставляем полное руководство на каждом этапе.
✅ Обновления статуса и Поддержка: мы информируем вас о ходе рассмотрения вашего заявления и помогаем с любыми дополнительными запросами от властей.
Благодаря нашей поддержке вы сможете осуществить свою мечту о польском гражданстве!