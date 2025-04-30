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Obtaining Polish Citizenship Through the President

Польша Польша
Срок получения: от 12 месяцев
Расходы: от
$1,085
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Obtaining Polish Citizenship Through the President
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Процесс получения польского гражданства через Президента Польши — это уникальный путь для лиц с тесными связями с Польшей. Этот путь требует хорошо обоснованного заявления и обширной документации.

Как мы вам поможем:

✅ Оценка соответствия: мы анализируем вашу ситуацию и определяем вашу пригодность для этого процесса.

✅ Подготовка заявления:

  • Мы создаем убедительное обоснование для вашего заявления.
  • Мы помогаем в сборе рекомендательных писем и подтверждающих документов для усиления вашего дела.

✅ Подача документов: мы подаем ваше заявление в Канцелярию Президента и предоставляем полное руководство на каждом этапе.

✅ Обновления статуса и Поддержка: мы информируем вас о ходе рассмотрения вашего заявления и помогаем с любыми дополнительными запросами от властей.

Благодаря нашей поддержке вы сможете осуществить свою мечту о польском гражданстве!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 12 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,085
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Obtaining Polish Citizenship Through the President
Польша Польша
от
$1,085
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