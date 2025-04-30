Obtaining Polish Citizenship Through the President

О программе иммиграции

Процесс получения польского гражданства через Президента Польши — это уникальный путь для лиц с тесными связями с Польшей. Этот путь требует хорошо обоснованного заявления и обширной документации.

Как мы вам поможем:

✅ Оценка соответствия: мы анализируем вашу ситуацию и определяем вашу пригодность для этого процесса.

✅ Подготовка заявления:

Мы создаем убедительное обоснование для вашего заявления.

Мы помогаем в сборе рекомендательных писем и подтверждающих документов для усиления вашего дела.

✅ Подача документов: мы подаем ваше заявление в Канцелярию Президента и предоставляем полное руководство на каждом этапе.

✅ Обновления статуса и Поддержка: мы информируем вас о ходе рассмотрения вашего заявления и помогаем с любыми дополнительными запросами от властей.

Благодаря нашей поддержке вы сможете осуществить свою мечту о польском гражданстве!