Family Reunification Residence Permit

Семья — основа счастья. Если ваши близкие проживают в Польше, мы поможем вам легализовать ваше пребывание через воссоединение семьи. Этот процесс требует точной документации и соблюдения строгих правил, но с нашей помощью он пройдет гладко и без стресса.
Как мы помогаем:
✅ Оценка вашего дела – мы анализируем вашу ситуацию и определяем наиболее подходящий процесс.
✅ Подготовка документов:
✅ Подача заявления – мы готовим и передаем ваше дело в Воеводское управление (Urząd Wojewódzki).
✅ Сопровождение на протяжении всего процесса – Мы помогаем вам на каждом этапе, включая потенциальные собеседования в иммиграционной службе.
✅ Обеспечение быстрого и гладкого одобрения – мы гарантируем, что вы сможете воссоединиться со своей семьей как можно скорее.
❤️ Мы понимаем, как важно быть рядом с любимыми. Позвольте нам позаботиться о вашем будущем.