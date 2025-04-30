Family Reunification Residence Permit

О программе иммиграции

Семья — основа счастья. Если ваши близкие проживают в Польше, мы поможем вам легализовать ваше пребывание через воссоединение семьи. Этот процесс требует точной документации и соблюдения строгих правил, но с нашей помощью он пройдет гладко и без стресса.

Как мы помогаем:

✅ Оценка вашего дела – мы анализируем вашу ситуацию и определяем наиболее подходящий процесс.

✅ Подготовка документов:

Свидетельства о браке, рождении или другие доказательства семейных связей.

Доказательство финансовой стабильности.

Подтверждение наличия жилья в Польше.

✅ Подача заявления – мы готовим и передаем ваше дело в Воеводское управление (Urząd Wojewódzki).

✅ Сопровождение на протяжении всего процесса – Мы помогаем вам на каждом этапе, включая потенциальные собеседования в иммиграционной службе.

✅ Обеспечение быстрого и гладкого одобрения – мы гарантируем, что вы сможете воссоединиться со своей семьей как можно скорее.

❤️ Мы понимаем, как важно быть рядом с любимыми. Позвольте нам позаботиться о вашем будущем.