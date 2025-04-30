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University Study Residence Permit in Poland

Польша Польша
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$1,085
;
University Study Residence Permit in Poland
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Польские университеты привлекают студентов со всего мира своим высококачественным образованием и многообещающими карьерными перспективами. Если вас приняли в университет в Польше, мы поможем вам получить вид на жительство (Karta Pobytu), чтобы обеспечить гладкое обучение без бюрократических проблем.

Процесс подачи заявления:

✅ Консультация и Подготовка документов:

  • Письмо о зачислении в университет.
  • Подтверждение оплаты обучения.
  • Медицинская страховка.
  • Подтверждение наличия достаточных финансовых средств.

✅ Подача заявления: мы заполняем форму заявления, собираем все необходимые документы и отправляем их в Воеводское управление (Urząd Wojewódzki).

✅ Мониторинг процесса: мы отслеживаем статус вашего заявления и отвечаем на любые дополнительные запросы от властей.

✅ Выдача вида на жительство: мы гарантируем, что вы получите разрешение вовремя, и предоставляем рекомендации по его продлению в будущем.

🎓 Изучайте и стройте свое будущее, пока мы заботимся о вашем правовом статусе!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,085
Длительность
Длительность
34 месяцев
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University Study Residence Permit in Poland
Польша Польша
от
$1,085
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