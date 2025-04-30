University Study Residence Permit in Poland

О программе иммиграции

Польские университеты привлекают студентов со всего мира своим высококачественным образованием и многообещающими карьерными перспективами. Если вас приняли в университет в Польше, мы поможем вам получить вид на жительство (Karta Pobytu), чтобы обеспечить гладкое обучение без бюрократических проблем.

Процесс подачи заявления:

✅ Консультация и Подготовка документов:

Письмо о зачислении в университет.

Подтверждение оплаты обучения.

Медицинская страховка.

Подтверждение наличия достаточных финансовых средств.

✅ Подача заявления: мы заполняем форму заявления, собираем все необходимые документы и отправляем их в Воеводское управление (Urząd Wojewódzki).

✅ Мониторинг процесса: мы отслеживаем статус вашего заявления и отвечаем на любые дополнительные запросы от властей.

✅ Выдача вида на жительство: мы гарантируем, что вы получите разрешение вовремя, и предоставляем рекомендации по его продлению в будущем.

🎓 Изучайте и стройте свое будущее, пока мы заботимся о вашем правовом статусе!