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Obtaining Polish Citizenship Through the Voivode

Польша Польша
Срок получения: от 12 месяцев
Расходы: от
$1,085
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Obtaining Polish Citizenship Through the Voivode
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Если вы соответствуете требованиям для получения польского гражданства через воеводство, мы предлагаем всестороннюю помощь, чтобы провести вас через каждый шаг процесса.

Этапы процесса:

✅ Проверка соответствия требованиям: мы оцениваем ваш срок проживания, разрешение на постоянное проживание (PMP) и уровень владения польским языком.

✅ Подготовка документов:

  • Подтверждение стабильного дохода.
  • Сертификат польского языка на уровне B1 или выше.
  • Другие необходимые подтверждающие документы.

✅ Подача заявления: мы составляем ваш полный пакет заявления и отправляем его в соответствующее воеводское управление (Urząd Wojewódzki).

✅ Надзор за процессом: мы отслеживаем сроки и предоставляем руководство на каждом этапе этап.

✅ Одобрение гражданства: мы помогаем завершить процесс с минимальными затратами времени и усилий с вашей стороны.

Мы сделаем ваш путь к польскому гражданству гладким и успешным!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 12 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,085
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Obtaining Polish Citizenship Through the Voivode
Польша Польша
от
$1,085
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