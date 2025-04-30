Obtaining Polish Citizenship Through the Voivode

Если вы соответствуете требованиям для получения польского гражданства через воеводство, мы предлагаем всестороннюю помощь, чтобы провести вас через каждый шаг процесса.
Этапы процесса:
✅ Проверка соответствия требованиям: мы оцениваем ваш срок проживания, разрешение на постоянное проживание (PMP) и уровень владения польским языком.
✅ Подготовка документов:
✅ Подача заявления: мы составляем ваш полный пакет заявления и отправляем его в соответствующее воеводское управление (Urząd Wojewódzki).
✅ Надзор за процессом: мы отслеживаем сроки и предоставляем руководство на каждом этапе этап.
✅ Одобрение гражданства: мы помогаем завершить процесс с минимальными затратами времени и усилий с вашей стороны.
Мы сделаем ваш путь к польскому гражданству гладким и успешным!