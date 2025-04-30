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Business-Based Residence Permit in Poland

Польша Польша
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$1,085
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Business-Based Residence Permit in Poland
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Польша предлагает огромные возможности для предпринимателей и инвесторов. Если вы хотите легализовать свое пребывание, открыв бизнес, мы проведем вас через процесс получения вида на жительство (Karta Pobytu)—ваш ключ к успеху в европейской деловой среде.

Наши шаги к успеху:

✅ Регистрация компании: мы помогаем в регистрации вашего бизнеса, будь то spółka z o.o. (ООО) или другая юридическая форма.

✅ Подготовка деловой документации:

  • Разработка бизнес-плана, соответствующего требованиям законодательства.
  • Подготовка финансовой отчетности для подтверждения стабильности вашей компании.
  • Сбор данных о доходах, если ваш бизнес уже работает.

✅ Подача заявления: мы составляем полный комплект документов и подаем заявление в Воеводское управление (Urząd Wojewódzki).

✅ Надзор за процессом и проверка бизнеса: при необходимости мы помогаем пройти процесс проверки для подтверждения вашей предпринимательской деятельности.

✅ Выдача карты пребывания: вы получите законный вид на жительство, который позволит вам не только оставаться в Польше, но и вести успешный бизнес.

💼 Позвольте нам заняться бюрократией, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,085
Длительность
Длительность
36 месяцев
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Business-Based Residence Permit in Poland
Польша Польша
от
$1,085
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