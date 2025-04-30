Business-Based Residence Permit in Poland

О программе иммиграции

Польша предлагает огромные возможности для предпринимателей и инвесторов. Если вы хотите легализовать свое пребывание, открыв бизнес, мы проведем вас через процесс получения вида на жительство (Karta Pobytu)—ваш ключ к успеху в европейской деловой среде.

Наши шаги к успеху:

✅ Регистрация компании: мы помогаем в регистрации вашего бизнеса, будь то spółka z o.o. (ООО) или другая юридическая форма.

✅ Подготовка деловой документации:

Разработка бизнес-плана, соответствующего требованиям законодательства.

Подготовка финансовой отчетности для подтверждения стабильности вашей компании.

Сбор данных о доходах, если ваш бизнес уже работает.

✅ Подача заявления: мы составляем полный комплект документов и подаем заявление в Воеводское управление (Urząd Wojewódzki).

✅ Надзор за процессом и проверка бизнеса: при необходимости мы помогаем пройти процесс проверки для подтверждения вашей предпринимательской деятельности.

✅ Выдача карты пребывания: вы получите законный вид на жительство, который позволит вам не только оставаться в Польше, но и вести успешный бизнес.

💼 Позвольте нам заняться бюрократией, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!