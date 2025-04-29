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Discover our latest industrial real estate opportunity in Gronów, Poland, near Zielona Góra. This project will start development in September 2024 and feature 96 well-designed industrial warehouse units measuring 216m² and more.
This offering is strategically located in Upper Silesia, one…