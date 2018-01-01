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Cyplux Estate

Кипр, Mustafa Kemal bulvari Angel Towers 99450
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Cyplux Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Svenska, Türkçe
Описание

CYPLUX созрел с момента своего основания в 2017 году. Обладая более чем 6-летним опытом работы в этой области, CYPLUX развил профессиональные навыки и ноу-хау для всех аспектов строительства и развития.

 

На протяжении десятилетий CYPLUX успешно разрабатывал высококачественные проекты. Такие проекты, как Sea Life, Long Beach Life и Royal Sun - это всего лишь несколько проектов, которые оставили счастливых жителей и инвесторов.

 

CYPLUX стремится к заботе и удовлетворению наших клиентов. Мы стремимся обеспечить приятный опыт на всех этапах покупки и разработки и оправдать все ожидания наших клиентов.

 

CYPLUX имеет солидную репутацию за свою работу. Все работы выполняются в соответствии с действующими строительными стандартами, с разрешениями и проверками по мере необходимости. После завершения работы у вас также будут гарантии на строительство в течение многих лет.

Новостройки
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LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2026
Агентство недвижимости: Cyplux Estate
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В нашей компании (APL Alexander Real Estate Ltd) также существует риэлторский отдел, который занимается подбором недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках по всему острову (в том числе коммерческой недвижимости: отели, офисы, земельные участки и т.д.), арендой (летняя аренда и аренда на долгосрочный период). (Риэлторы). Лицензия №246/Е

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