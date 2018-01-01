Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире

ID ПРОЕКТА:
CP-793
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 85 м² - 160,000 GBP
3+1 - 120 м² - 175,000 GBP
Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.