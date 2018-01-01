  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире

Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€184,097
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ID ПРОЕКТА:
CP-793


УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 85 м² - 160,000 GBP
3+1 - 120 м² - 175,000 GBP
Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP

 

СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

 

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места

 

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
4
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², EUR 1,938
Цена квартиры, EUR 183,579
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 130.0
Цена за м², EUR 1,549 – 2,699
Цена квартиры, EUR 200,790 – 349,948
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€161,338
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€297,557
Жилой квартал Angel Towers residence
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,784
Жилой квартал Phuket
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€156,845
Жилой квартал Mountain Hill 2
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,474
Вы просматриваете
Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€184,097
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Сакарья Газимагу
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Сакарья Газимагу
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,316
Площадь 89–155 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м - Аэропорт Эрджан - 45 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 73 - 88m2 2+1 - 91 - 95m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ТУРЕЦКАЯ И ПАРОВАЯ БАНЯ СПА ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ФИТНЕС КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВИДЕО ИНТЕРКОМ РЕЦЕПЦИЯ И СЕРВИС МАССАЖНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНА И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОХОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ İNTERNET ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ ДОРОЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ARREDO ГЛЯНЦЕВЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ШКАФ ДЕЛОВОЙ И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕВАТОР КАФЕ-РЕСТОРАН ЦЕНТР КРАСОТЫ   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Сакарье Газимагуса - это место, которое может быть предпочтительным для тех, кто ищет спокойный регион для поселения и отдыха, с каждым днем все больше привлекает внимание отечественных и зарубежных инвесторов.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€163,634
Площадь 43–117 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 43 м2 - 91 м2 1+1 - 106 м2 - 114 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Детская игровая комната Спа и велнес Сауна Паровая комната Массажная зона Фитнес-клуб Клубный дом Бизнес-центр Ресторан Сад дзен Тренажерные площадки Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€371,542
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 85м2 (Пентхаус) СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места Система водяного отопления Инфраструктура кондиционеров Пожарный извещатель Лифт Зоны барбекю для пентхаусов  Центральный спутник   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Realting.com
Перейти