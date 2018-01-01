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Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр

Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€134,633
;
21
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 
 CP-787

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до Лефкоша - 75 км
Аэропорт Эрджан - 55 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 65 м² - 117,000 GBP
2+1 - 80 м² - 144,000 GBP

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 220 м² - 380,000 GBP

СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ресторан
Бассейны 1000 м2
Бар у бассейна
Игровые площадки
Турецкий хаммам
Сауна
Тренажерный зал
Баскетбольная площадка
Большая шахматная партия
Охрана 24/7
Спортивные площадки
Частная парковка
Генератор
Бесплатный электрический
прокат скутеров

АККОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 75.0
Цена за м², EUR 1,795
Цена квартиры, EUR 134,242
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.0
Цена за м², EUR 1,841
Цена квартиры, EUR 165,221
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 230.0
Цена за м², EUR 1,901
Цена квартиры, EUR 436,001
Местонахождение новостройки
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра

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Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€134,633
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Океанский край: изысканный прибрежный рай непревзойденной роскоши  Где непревзойденное качество встречает непревзойденную элегантность   Побалуйте себя непревзойденным опытом роскошной жизни, поскольку крупнейшая строительная компания на Северном Кипре представляет свой новый престижный проект.  Этот изысканный курорт, расположенный на возвышенности, предлагает захватывающий дух, непрерывный вид на безграничное море со всех уголков, создавая очаровательную атмосферу, которая очаровывает чувства. Продуманно разработанный для различных предпочтений, отель представляет впечатляющий ассортимент безупречно созданных домов, включая стильные студии, изысканные апартаменты с 1 и 2 спальнями, модные лофты с 1 и 2 спальнями, и великие виллы с 3 и 4 спальнями. Благодаря безпроблемному процессу покупки потенциальные покупатели могут получить желаемое место жительства, зарезервировав его на один месяц с небольшой комиссией, за которой следует 30% первоначального взноса. Оставшийся остаток можно удобно оплачивать в рассрочку каждые четыре месяца до запланированной доставки в 2026 году. Приготовьтесь отправиться в путешествие непревзойденной элегантности и изысканности, где безмятежный прибрежный образ жизни сочетается с бескомпромиссным качеством и безупречным дизайном. Испытайте воплощение прибрежной жизни во всей красе, где каждый день становится свидетельством необычайных радостей роскошной жизни на море. Эта исключительная резиденция расположена в самом сердце острова, удобно на равном расстоянии от аэропорта и оживленных близлежащих городов, до которых можно добраться за 30 минут езды. Предоставляя непревзойденный жизненный опыт, отель демонстрирует множество первоклассных удобств и удобств на месте. От сверкающего бассейна и очаровательного пейзажного бассейна до омолаживающего спа-салона, а также восхитительного ресторана, кафе и широкого спектра развлекательных мероприятий, каждый аспект роскошной жизни легко обслуживается. Погрузитесь в мир изысканного комфорта и удовольствия, где удобство и отдых сходятся в этом прибрежном раю.
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Агентство: Properties and partners
ID: CP-757 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 115m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к заселению   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Сад  Открытая детская игровая площадка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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2 объекта 2
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Агентство: Properties and partners
ID: CP-684   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 108 м2 - 115 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 205 m2    СРОКИ: Дата завершения строительства: июль 2024 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  автостоянка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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