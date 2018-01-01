Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр

ID ПРОЕКТА:

CP-787

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз

Расстояние до моря -600 м

Расстояние до Лефкоша - 75 км

Аэропорт Эрджан - 55 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:

1+1 - 65 м² - 117,000 GBP

2+1 - 80 м² - 144,000 GBP

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

3+1 - 220 м² - 380,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Ресторан

Бассейны 1000 м2

Бар у бассейна

Игровые площадки

Турецкий хаммам

Сауна

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Большая шахматная партия

Охрана 24/7

Спортивные площадки

Частная парковка

Генератор

Бесплатный электрический

прокат скутеров

АККОМОДАЦИЯ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.