Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр

ID ПРОЕКТА:
CP-787
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до Лефкоша - 75 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 65 м² - 117,000 GBP
2+1 - 80 м² - 144,000 GBP
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 220 м² - 380,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ресторан
Бассейны 1000 м2
Бар у бассейна
Игровые площадки
Турецкий хаммам
Сауна
Тренажерный зал
Баскетбольная площадка
Большая шахматная партия
Охрана 24/7
Спортивные площадки
Частная парковка
Генератор
Бесплатный электрический
прокат скутеров
АККОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
На востоке Северного Кипра самые красивые кристаллические воды Средиземного моря, города Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.