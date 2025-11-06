Жилой комплекс Los Angeles

Los Angeles — жизнь у моря в бухте Морфу 🌊☀️✨
Los Angeles — новый масштабный курортный комплекс, расположенный прямо на первой береговой линии в живописной бухте Морфу, в районе Газиверен.
Это экологически чистое, малонаселённое место, которое выбирают те, кто ценит тишину, природу и комфорт у самого моря 🌴
Комплекс находится в шаговой доступности от песчаного пляжа и центра Газиверена.
---
📐 Общая информация
• Общая площадь застройки — 6 895 м²
• 1 жилой блок
• 268 апартаментов
Газиверен известен как «Цитрусовая столица» острова 🍊 — здесь проходят знаменитые апельсиновые фестивали.
Район активно развивается, инфраструктура расширяется, а цены пока остаются привлекательными — что создаёт отличные инвестиционные возможности 📈
---
📍 Расстояния
• Кирения — 47 км
• Никосия — 53 км
• Искеле — 117 км
---
🌴 Инфраструктура комплекса
Los Angeles — это полноценный курорт внутри жилого комплекса:
🏊 Открытые бассейны
🏊♂️ Крытый подогреваемый бассейн
🎢 Аквапарк
🏋️ Фитнес-центр
🧖 Сауна / хаммам
🎠 Детская площадка
🚗 Закрытая парковка
🚖 Такси и трансфер
🏖 Оборудованный пляж
---
✨ Уникальные решения
🌅 Панорамный rooftop-бассейн с видом на Средиземное море
🍽 Ресторан на уровне 11 этажа
🌿 Каскадные террасы начиная с 5 этажа
🌺 Апартаменты на первом этаже с садом 10 м²
💦 Джакузи на террасах
Здесь каждый элемент продуман для ощущения курорта 365 дней в году ☀️🌊
---
🏠 Типы апартаментов
1+0
Общая площадь — 33 м²
Жилая площадь — 30.40 м²
Балкон — 2.80 м²
1+1
Общая площадь — 50 м²
Жилая площадь — 45 м²
Балкон — 5 м²
2+1
Общая площадь — 87 м²
Жилая площадь — 78 м²
Балконы — 5.59 м² и 3.20 м²
---
Los Angeles — это идеальное сочетание морского отдыха, современной архитектуры и инвестиционной перспективы 💎
Подходит как для жизни у моря, так и для стабильного дохода от аренды.