  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke Belediyesi
  4. Жилой комплекс Los Angeles

Жилой комплекс Los Angeles

Газивера, Северный Кипр
от
$99,078
НДС
BTC
1.1785148
ETH
61.7709968
USDT
97 957.0218845
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33369
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Деревня
    Газивера

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Los Angeles — жизнь у моря в бухте Морфу 🌊☀️✨

Los Angeles — новый масштабный курортный комплекс, расположенный прямо на первой береговой линии в живописной бухте Морфу, в районе Газиверен.

Это экологически чистое, малонаселённое место, которое выбирают те, кто ценит тишину, природу и комфорт у самого моря 🌴
Комплекс находится в шаговой доступности от песчаного пляжа и центра Газиверена.

---

📐 Общая информация

• Общая площадь застройки — 6 895 м²
• 1 жилой блок
• 268 апартаментов

Газиверен известен как «Цитрусовая столица» острова 🍊 — здесь проходят знаменитые апельсиновые фестивали.
Район активно развивается, инфраструктура расширяется, а цены пока остаются привлекательными — что создаёт отличные инвестиционные возможности 📈

---

📍 Расстояния

• Кирения — 47 км
• Никосия — 53 км
• Искеле — 117 км

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Los Angeles — это полноценный курорт внутри жилого комплекса:

🏊 Открытые бассейны
🏊‍♂️ Крытый подогреваемый бассейн
🎢 Аквапарк
🏋️ Фитнес-центр
🧖 Сауна / хаммам
🎠 Детская площадка
🚗 Закрытая парковка
🚖 Такси и трансфер
🏖 Оборудованный пляж

---

✨ Уникальные решения

🌅 Панорамный rooftop-бассейн с видом на Средиземное море
🍽 Ресторан на уровне 11 этажа
🌿 Каскадные террасы начиная с 5 этажа
🌺 Апартаменты на первом этаже с садом 10 м²
💦 Джакузи на террасах

Здесь каждый элемент продуман для ощущения курорта 365 дней в году ☀️🌊

---

🏠 Типы апартаментов

1+0

Общая площадь — 33 м²
Жилая площадь — 30.40 м²
Балкон — 2.80 м²

1+1

Общая площадь — 50 м²
Жилая площадь — 45 м²
Балкон — 5 м²

2+1

Общая площадь — 87 м²
Жилая площадь — 78 м²
Балконы — 5.59 м² и 3.20 м²

---

Los Angeles — это идеальное сочетание морского отдыха, современной архитектуры и инвестиционной перспективы 💎
Подходит как для жизни у моря, так и для стабильного дохода от аренды.

Местонахождение на карте

Газивера, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$182,255
Жилой квартал Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$139,952
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$182,089
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Лапитос, Северный Кипр
от
$169,716
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$305,696
Вы просматриваете
Жилой комплекс Los Angeles
Газивера, Северный Кипр
от
$99,078
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Показать все Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Trikomo, Северный Кипр
от
$112,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Площадь 51–149 м²
3 объекта недвижимости 3
Lagoon Verde — курортный жилой комплекс нового поколения в Искеле, Северный Кипр Lagoon Verde — масштабный и концептуально выверенный проект от застройщика DND, расположенный в перспективной локации деревни Отукен, в непосредственной близости от региона Искеле. Всего в 7 минутах — пляжный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 87.1
118,752 – 160,330
Квартира 2 комнаты
149.4
219,541
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Показать все Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$110,128
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
OCEAN LIFE RESIDENCE  УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ▪ Количество блоков: 21 ▪ Количество квартир: 1560 ▪ Количество магазинов: 30 ▪ Расстояние до моря: 600 м. ▪ Площадь земли: 50 000 м2   ПЛАНЫ ОПЛАТЫ 35% первый взнос   35% до получения ключей 30% после…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$162,750
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации