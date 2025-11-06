Жилой комплекс Los Angeles

Los Angeles — жизнь у моря в бухте Морфу 🌊☀️✨

Los Angeles — новый масштабный курортный комплекс, расположенный прямо на первой береговой линии в живописной бухте Морфу, в районе Газиверен.

Это экологически чистое, малонаселённое место, которое выбирают те, кто ценит тишину, природу и комфорт у самого моря 🌴

Комплекс находится в шаговой доступности от песчаного пляжа и центра Газиверена.

---

📐 Общая информация

• Общая площадь застройки — 6 895 м²

• 1 жилой блок

• 268 апартаментов

Газиверен известен как «Цитрусовая столица» острова 🍊 — здесь проходят знаменитые апельсиновые фестивали.

Район активно развивается, инфраструктура расширяется, а цены пока остаются привлекательными — что создаёт отличные инвестиционные возможности 📈

---

📍 Расстояния

• Кирения — 47 км

• Никосия — 53 км

• Искеле — 117 км

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Los Angeles — это полноценный курорт внутри жилого комплекса:

🏊 Открытые бассейны

🏊‍♂️ Крытый подогреваемый бассейн

🎢 Аквапарк

🏋️ Фитнес-центр

🧖 Сауна / хаммам

🎠 Детская площадка

🚗 Закрытая парковка

🚖 Такси и трансфер

🏖 Оборудованный пляж

---

✨ Уникальные решения

🌅 Панорамный rooftop-бассейн с видом на Средиземное море

🍽 Ресторан на уровне 11 этажа

🌿 Каскадные террасы начиная с 5 этажа

🌺 Апартаменты на первом этаже с садом 10 м²

💦 Джакузи на террасах

Здесь каждый элемент продуман для ощущения курорта 365 дней в году ☀️🌊

---

🏠 Типы апартаментов

1+0

Общая площадь — 33 м²

Жилая площадь — 30.40 м²

Балкон — 2.80 м²

1+1

Общая площадь — 50 м²

Жилая площадь — 45 м²

Балкон — 5 м²

2+1

Общая площадь — 87 м²

Жилая площадь — 78 м²

Балконы — 5.59 м² и 3.20 м²

---

Los Angeles — это идеальное сочетание морского отдыха, современной архитектуры и инвестиционной перспективы 💎

Подходит как для жизни у моря, так и для стабильного дохода от аренды.