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Дома возле озера в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
30
Богази
6
Спатарико
4
3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,02 млн
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Дуплекс 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,05 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$755,697
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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