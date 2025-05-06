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Дома с бассейном в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
35
Спатарико
7
Богази
4
Периволия Ту Трикому
3
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных в…
$440,424
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Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
Цена по запросу
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Вилла в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 143 м²
Шикарные виллы в элитном комплексе, расположенном всего в 600 метрах от живописного берега м…
$341,967
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Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
Цена по запросу
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Дуплекс 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Дуплекс 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы Площадь участка 850 м2 - достаточно для создания своего сада или …
$339,756
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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