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Бунгало в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
3
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3 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$248,142
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Бунгало 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$132,241
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Бунгало 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$332,297
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

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