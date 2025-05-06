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Дома с видом на море в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
35
Спатарико
7
Богази
4
Периволия Ту Трикому
3
5 объектов найдено
Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
О виллах   ÖTÜKEN 8 NESTS VILLAS - это эксклюзивная коллекция из 8 высококлассных вилл…
$527,836
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Особняк 8 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Особняк 8 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,89 млн
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Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
$469,913
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Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
$315,272
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

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бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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