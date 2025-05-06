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Дома с террасой в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
35
Спатарико
7
Богази
4
Периволия Ту Трикому
3
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 2
Виллы 3+1 в комплексе Sunrise в Енибогазичах. Площадь участка земли 260 м2, площадь виллы 15…
$264,255
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Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$248,260
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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