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Дома в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
35
Спатарико
7
Богази
4
Периволия Ту Трикому
3
53 объекта найдено
Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$138,242
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$866,912
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Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
О виллах   ÖTÜKEN 8 NESTS VILLAS - это эксклюзивная коллекция из 8 высококлассных вилл…
$527,836
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
$559,113
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с живописным пляжем в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса (Фамагуста), один …
$565,131
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Элегантные Виллы Рядом с Морем на Северном Кипре, Искеле. Готовые к заселению виллы находятс…
$584,346
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие Дома с Особым Дизайном в Развитом Комплексе на Северном Кипре, в Искеле Реги…
$458,887
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных в…
$440,424
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$132,506
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Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
Цена по запросу
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Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$248,142
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
ID: CP-684   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -150M - Расст…
$531,332
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Садами в Искеле, Северный Кипр. Виллы на Северном Кипре расположены в одно…
$561,741
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы  Создавая этот про…
$276,251
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подход…
$160,800
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$138,267
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы в элитном проекте в Искеле, Северный Кипр Искеле расположен на северо-восточном побере…
$597,909
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными садами в Искеле, Отюкен, Северный Кипр. Виллы на Северном Кипре в Искеле, О…
$783,272
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Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$147,458
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$132,506
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Вилла 5+1 с личным бассейном в 3 минутах от пляжа, Искеле Просторная вилла 250 м² на учас…
$429,540
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Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$117,967
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Вилла 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подход…
$226,000
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы    Создавая это…
$264,741
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 достаточно для создания своего сада или …
$943,767
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошная квартира 3+1 в La Isla Villas – Современная жизнь у моря 🌊    Погрузитесь …
$271,695
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Вилла в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 143 м²
Шикарные виллы в элитном комплексе, расположенном всего в 600 метрах от живописного берега м…
$341,967
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 2
Виллы 3+1 в комплексе Sunrise в Енибогазичах. Площадь участка земли 260 м2, площадь виллы 15…
$264,255
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Особняк 8 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Особняк 8 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,89 млн
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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