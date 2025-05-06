Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Дуплекс Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Дуплекс 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти