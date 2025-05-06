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Квартиры с видом на море в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
386
Богази
24
Богази
21
Арнади
11
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68 объектов найдено
Квартира в Патрики, Северный Кипр
Квартира
Патрики, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Новый жилой комплекс, расположенный на побережье Северного Кипра, у поселка Богаз, всего в 3…
$177,008
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Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$74,766
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5
Квартиры 1+1 в комплексе с полной инфраструктурой, бассейнами и ресторанами Caesar Resort 3,…
$82,926
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$155,523
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Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,050
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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Пентхаус в Богази, Северный Кипр
Пентхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Пентхаус, три спальни (3+1), 4 сан.узла, общая площадь от 100 кв.м до 1551 кв.м, балкон 39 к…
$485,624
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Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$74,881
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Квартира 1 комната в Богази, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел : совмещен…
$245,518
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 92 кв.м, балкон 19.5 кв.м. Срок сдачи 202…
$266,815
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
$57,486
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/9
Мечтаете жить или работать у самого моря? Покупка недвижимости на Северном Кипре воплотит эт…
$124,469
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
3-комнатная квартира 110 м² с рагантированным доходом и обратным выкупом. Лучшее предложе…
$362,581
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Цена по запросу
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$134,671
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
$207,566
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 м²
Этаж 4/10
о нам, а подберем для ВАС ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Поселок Алсанджак расположен в 9 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен сво…
$91,923
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Квартира в Патрики, Северный Кипр
Квартира
Патрики, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Старт продаж уникального жилого комплекса в живописном районе Искеле, Боаз, Северный Кипр, у…
$107,169
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$74,881
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/13
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
$80,641
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/11
OCEAN LIFE RESIDENCE - CONDITIONS OF SALE ● GENERAL INFORMATION ▪ Number of Blocks: 21 …
$182,433
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
Количество этажей 19
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,40 млн
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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