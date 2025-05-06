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Пентхаусы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
68
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70 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
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Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Этаж 21/23
Описание имуществаПродается пентхаус на 21-м этаже, площадью 343,15 м2, с прекрасным 360 вид…
$945,647
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1
Квартиры рядом с морем в Искеле, Лонг-Бич. Квартиры расположены в современном комплексе в Ис…
$365,075
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 482 м²
Этаж 28/28
Элегантные квартиры в проекте отельного типа на Северном Кипре в Искеле Кипр, третий по вели…
$2,26 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Сигкраси, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Сигкраси, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Если вы хотите жить в комплексе в собственном доме, то данный проект представляет вашему вни…
$69,063
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 6/6
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до…
$1,19 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 8/8
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом излюблен…
$147,909
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 8/8
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом излюблен…
$83,451
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Пентхаус в Богази, Северный Кипр
Пентхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Пентхаус, три спальни (3+1), 4 сан.узла, общая площадь от 100 кв.м до 1551 кв.м, балкон 39 к…
$485,624
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$293,673
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 9/10
Недвижимость в шаговой доступности от моря на Северном Кипре в Искеле Искеле расположен в се…
$432,891
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Квартиры находятся в отличном ме…
$218,505
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$440,802
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типастудийистудий-пентхаус…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Престижном Комплексе в Искеле Кипр - живописный остров в Средиземном море. Бла…
$372,987
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Квартиры возле знаменитых пляжей Северного Кипра, Йени Искеле Кипр – крупный остров в Средиз…
$137,892
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$252,049
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 10/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$618,254
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 3/4
Недвижимость в комплексе у моря в Искеле, Северный Кипр Кипр, третий по величине остров в Ср…
$796,835
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Этаж 14/14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$465,668
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом со знаменитыми пляжами в Искеле на Северном Кипре Кипр, расположенный в самом…
$211,359
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе Возле Лонг-Бич в Искеле, Северный Кипр. Квартиры в Искеле на Северном К…
$318,734
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$134,671
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 11/31
Квартиры на Северном Кипре в Искеле в комплексе отельного типа на Лонг Бич Квартиры в Искеле…
$795,705
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 6/6
Элегантная недвижимость с великолепным видом на Северном Кипре, Искеле Расположенный на севе…
$1,24 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 13/31
Квартиры на Северном Кипре в Искеле в комплексе отельного типа на Лонг Бич Квартиры в Искеле…
$597,909
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1
Квартиры рядом с морем в Искеле, Лонг-Бич. Квартиры расположены в современном комплексе в Ис…
$210,580
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Комплексе Возле Лонг-Бич в Искеле, Северный Кипр. Квартиры в Искеле на Северном К…
$205,708
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Квартиры в центре Искеле на Северном Кипре Искеле — один из перспективных городов на Кипре, …
$282,290
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Этаж 10
Недвижимость с Видом на Море на Северном Кипре, Искеле. Недвижимость расположена в Лонг-Бич …
$2,29 млн
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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