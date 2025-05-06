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Квартиры-студии в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
43
Богази
5
Богази
4
Арнади
4
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61 объект найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/13
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
$44,937
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/13
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
$51,274
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
$63,257
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Terra Life - новый жилой комплекс, расположенный в Искеле, Северный Кипр, всего в 5 минутах …
$141,411
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Квартира-студия в шикарном комплексе с большой инфраструктурой Caesar Resort 2, блок Tiberiu…
$75,501
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Студия 1 комната в Гастриа, Северный Кипр
Студия 1 комната
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Студия-пентхаус в самом востребованном проекте   Проект Four Seasons Life 3 является п…
$105,660
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
$109,978
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$75,501
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
$207,566
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/19
КОМПЛЕКС Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке…
$151,549
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/26
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Лонг Би…
$109,498
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Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
ЖК “Caesar Blue” - это современный жилой комплекс эксклюзив, расположенный в живописном угол…
$173,741
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/13
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
$80,641
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 с видом на бассейн в 600 метрах от песчаного пляжа…
$74,417
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$69,210
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Студия 1 комната в Арнади, Северный Кипр
Студия 1 комната
Арнади, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 10
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
$62,041
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/13
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
$80,641
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
$149,097
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
$80,926
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Scheduled for completion in September 2025, this development unveils a collection of 74 meti…
$124,877
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Terra Life - новый жилой комплекс, расположенный в Искеле, Северный Кипр, всего в 5 минутах …
$122,128
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Квартиры-студии с нишей в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar resort, блок Rufus на 5…
$80,535
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
$112,695
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Студия 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Courtyard Platinum Кампания 1 — Гарантия аренды Процесс кампании Действует до 31 ян…
$143,053
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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