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Квартиры с террасой в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
386
Богази
24
Богази
21
Арнади
11
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21 объект найдено
Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$74,766
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5
Квартиры 1+1 в комплексе с полной инфраструктурой, бассейнами и ресторанами Caesar Resort 3,…
$82,926
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Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,050
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Премиальная квартира 1+1 с панорамным видом на море и бассейн Роскошь, стиль и захватываю…
$215,148
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Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
$86,401
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$134,671
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$74,881
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 6
Квартиры 1+1 в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar Resort3, блок Amelius на 6 этаже. …
$106,960
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 15
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,73 млн
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Квартиры-студии с нишей в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar resort, блок Rufus на 5…
$80,535
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/30
Квартира-студия на продажу в районе Искеле Лонгбич, чтобы открыть вам двери в уникальную и р…
$137,582
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 16/29
В районе Искеле Лонгбич, 7-звездочный проект, который откроет вам двери в уникальную и роско…
$192,296
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа большой новой квартиры-студии, 2024 г.п. Можно переоборудовать в 1+1, с 2 окнами в C…
$75,501
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Квартира 1 спальня в Богази, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Богази, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
$80,526
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 9
Квартиры студии на 9 этаже в самом грандиозном комплексе в Искеле Grand Sapphire. Квартира н…
$125,836
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$114,050
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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