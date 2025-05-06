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Квартиры с бассейном в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
386
Богази
24
Богази
21
Арнади
11
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47 объектов найдено
Квартира в Патрики, Северный Кипр
Квартира
Патрики, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Новый жилой комплекс, расположенный на побережье Северного Кипра, у поселка Богаз, всего в 3…
$177,008
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5
Квартиры 1+1 в комплексе с полной инфраструктурой, бассейнами и ресторанами Caesar Resort 3,…
$82,926
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Представляем вашему внимание новый жилой комплекс, расположенный в районе Искеле на побережь…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Этаж 8
Квартиры 1+1 в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar Resort3, блок Commodus на 8 этаже.…
$100,668
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса всего в 100 метрах от Средиземного моря в Искеле.…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/13
Премиальная квартира 1+1 с панорамным видом на море и бассейн Роскошь, стиль и захватываю…
$215,148
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в популярном районе Искеле. Резиденция состоит из пяти 20-ти этажных бл…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Потрясающий проект, окруженный пляжем и лесом, расположен в Искеле, район Лонг-Бич. Проект с…
Цена по запросу
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типастудийистудий-пентхаус…
Цена по запросу
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Жилой комплекс расположен в престижном районе Искеле , всего в 900 метрах от Средиземного мо…
$210,124
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Квартира в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Квартира
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 63 м²
Апартаменты и виллы в новом жилом комплексе, расположенном в районе Бахчелер города Искеле, …
$152,745
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Квартира в Спатарико, Северный Кипр
Квартира
Спатарико, Северный Кипр
Площадь 53 м²
Комплекс в районе Искеле, Северный Кипр, расположен рядом с лазурными водами Средиземного мо…
$168,579
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$75,501
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Открыта в продажу новая фаза строительства одного из самых масштабных проектов на побережье …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Квартира в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Квартира
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 53 м²
Квартиры в ультрасовременном жилом комплексе в стиле модерн, расположенный в самом сердце Ис…
$151,722
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Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Предложение для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость на Северном Кипре. Особенностью …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Campaign 2 – Rental Guarantee ● Campaign Process o Valid until December 31, 2024 or wh…
$199,738
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Квартира в Патрики, Северный Кипр
Квартира
Патрики, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Старт продаж уникального жилого комплекса в живописном районе Искеле, Боаз, Северный Кипр, у…
$107,169
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Готовой квартиры-студии с мебелью в блоке 1 на 1 этаже в КОМПЛЕКСЕ ABELIA RESIDENCE Потря…
$69,210
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Новый амбициозный проект от ведущего застройщика Северного Кипра. В комплексе будет четыре б…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 6
Квартиры 1+1 в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar Resort3, блок Amelius на 6 этаже. …
$106,960
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Новый жилой комплекс — это то место, где Вы сможете наслаждаться прекрасным видом на море, п…
$180,621
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Меблированная квартира с одной спальней 68 м2 в СПА-комплексе рядом с песчаным пляжем Лонг Б…
$109,618
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5
Квартиры-студии с нишей в самом масштабном комплексе в Искеле Caesar resort, блок Rufus на 5…
$80,535
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 320 м²
Жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, представляет собой воплощение роскоши и комфорта, пр…
$722,483
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Квартира в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира
Айос Илиас, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект на Северном Кипре в районе Богаз-Искеле предлагает уникальную возм…
$162,111
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Квартира в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Квартира
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 90 м²
Проект в престижном районе Искеле обеспечивает идеальный баланс между удобствами, жизнью и к…
$201,018
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Мы рады представить вам современный и эксклюзивный жилой комплекс Северного Кипра, который с…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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