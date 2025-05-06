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Квартиры около гольф-клуба в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
386
Богази
24
Богази
21
Арнади
11
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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
$223,447
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Campaign 2 – Rental Guarantee ● Campaign Process o Valid until December 31, 2024 or wh…
$199,738
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Кампания 3 – My First Home ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
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Студия 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или по…
$147,112
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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