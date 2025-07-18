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Квартиры возле озера в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
634
Богази
27
Богази
21
Арнади
11
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17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$454,600
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$271,578
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$97,260
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$220,299
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$162,948
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,34 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 272 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$707,287
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$174,599
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$140,616
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$84,956
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
О проекте: CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пят…
$84,898
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$105,462
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,65 млн
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Квартира 3 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$130,070
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$169,912
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$297,556
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
О проекте: CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пят…
$112,847
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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