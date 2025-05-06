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Квартиры с видом на горы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
386
Богази
24
Богази
21
Арнади
11
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41 объект найдено
Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
$114,460
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
$47,809
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
$76,495
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Пентхаус в Богази, Северный Кипр
Пентхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Пентхаус, три спальни (3+1), 4 сан.узла, общая площадь от 100 кв.м до 1551 кв.м, балкон 39 к…
$485,624
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Квартира 1 комната в Богази, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел : совмещен…
$245,518
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 92 кв.м, балкон 19.5 кв.м. Срок сдачи 202…
$266,815
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Квартира 2 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
$109,442
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/9
Мечтаете жить или работать у самого моря? Покупка недвижимости на Северном Кипре воплотит эт…
$124,469
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
3-комнатная квартира 110 м² с рагантированным доходом и обратным выкупом. Лучшее предложе…
$362,581
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Студия 1 комната в Богази, Северный Кипр
Студия 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
$207,566
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 8 м²
Этаж 4/10
о нам, а подберем для ВАС ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
$128,954
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Квартира в Патрики, Северный Кипр
Квартира
Патрики, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Старт продаж уникального жилого комплекса в живописном районе Искеле, Боаз, Северный Кипр, у…
$107,169
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Hayat
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/11
OCEAN LIFE RESIDENCE - CONDITIONS OF SALE ● GENERAL INFORMATION ▪ Number of Blocks: 21 …
$182,433
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Информация по комплексу  BELLAGIO Локация: Искеле Находится в 200 м от песчаного пл…
$142,054
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
$74,305
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Квартира 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
4-комнатная квартира 176 м² с террасой 52 м² с рагантированным доходом и обратным выкупом. …
$546,694
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 22
Описание   Комплекс ПРЕМИУМ класса, с казино и отелем 400 м от моря. Шаг…
$187,681
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Квартира в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира
Айос Илиас, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект на Северном Кипре в районе Богаз-Искеле предлагает уникальную возм…
$162,111
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/17
LUXURY HOLIDAYS FOR EVERYONE Hospitality and comfort Whether you are planning a family hol…
$259,055
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Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/10
Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северног…
$171,949
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Студия в Богази, Северный Кипр
Студия
Богази, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
$148,072
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
$190,389
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь от 85 кв.м до 91 кв.м, балкон от 19 кв.м …
$241,861
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Квартира 1 спальня в Богази, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Богази, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 54 кв.м до 62 кв.м, балкон 12.5 кв.м. С…
$172,139
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
$624,239
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Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
The Four Seasons Life project comes to life in the most beautiful and natural place of the M…
$202,395
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 1
Описание -62 м БАЛКОН и 25 М ТЕРАССА   Комплекс ПРЕМИУМ класса, с казино и от…
$353,193
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Типы недвижимости в Iskele Belediyesi

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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