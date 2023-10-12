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Жильё с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
360
Agios Epiktitos
54
200 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 493 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€383,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€479,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Инвестиционные квартиры в природной зоне Гирне, Северный Кипр Эти квартиры в стиле винодельн…
€319,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Стильные Недорогие Квартиры с Бассейном и Охраной в Гирне, Северный Кипр Недорогие квартиры …
€116,000
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/10
Квартиры с Видом на Море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре с видом на море …
€93,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА С САДОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ С 1 СПАЛЬНЕЙ  ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г. (+6 месяцев) ПЛА…
€270,589
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ CASA DEL MARE КВАРТИРА-ЛОФТ С 2 СПАЛЬНЯМИ  ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 год (+…
€310,293
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ  СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
€230,885
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Квартиры в Стильном Элитном Комплексе в Гирне на Северном Кипре Стильные апартаменты находят…
€249,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€139,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 484 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€1,28 млн
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€452,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Роскошные Квартиры у Моря на Продажу в Кирении, Кипр Кирения – развитый город, расположенный…
€171,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 10/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€340,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€251,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€166,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€122,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€98,500
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€209,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€197,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€186,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€701,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Квартиры Современного Дизайна в Роскошном Проекте в Кирении Северный Кипр Роскошные квартиры…
€307,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/9
Недвижимость с Современным Дизайном в Комплексе с Видом на Горы и Море в Гирне на Северном К…
€255,000

Типы недвижимости в Кирения

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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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