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Жильё с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
360
Agios Epiktitos
54
258 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам неповторимый и уникальный проект на Северном Кипре в престижном районе Кирен…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам красивый и уютный комплекс, состоящий из современных вилл, расположенных …
€808,220
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Позвольте представить вам красивую современную виллу с собственным бассейном и просторной т…
€808,220
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€503,421
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт - четвертый по величине город на Северном Кипре, славится своими цитрусовыми сада…
€334,021
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
К маю 2025 года в Гюзельюрте будет построен новый современный комплекс, состоящий из четыр…
€104,640
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
For Sale: Stunning 2+1 Apartment in an Elite Complex on the First Sea Line, Below Market Val…
€370,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 493 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Представляем вам красивое современное бунгало, расположенное в уютном комплексе в прекрасно…
€923,565
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Это проект из 20 вилл OFFPLAN - это значит, что виллы будут строиться конкретно под клиента…
€404,110
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла расположена в районе Зейтенлик- популярном и дорогом. Благода…
€635,030
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этот триплекс вилла с четырьмя спальнями - настоящая жемчужина, расположенная всего в 1 кил…
€646,576
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Озанкой расположенный в 5 км к востоку от Кирении. Поселок Озанкой является одной из самы…
€450,294
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/11
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и о…
€83,131
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Уютная вилла 83,5 м² + 28,5 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Комп…
€697,379
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€89,481
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
В северо-западной части Северного Кипра расположился город Гюзельюрт. На турецком языке на…
€74,356
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 10
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€94,446
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Рынок недвижимости Лапты в последние годы стремительно растет, для местных и иностранных п…
€404,110
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€808,220
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€606,165
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,79 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,03 млн
Вилла 6 спален с террасой, с садом, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 спален с террасой, с садом, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 507 м²
Район Лапта расположен в 10 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен своей …
€1,85 млн
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 428 м²
Район Лапта расположен в 10 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен своей …
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Район Лапта расположен в 10 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен своей …
€871,723
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к Вашему вниманию новый проект, который в данный момент строится в районе Каршия…
€432,975
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Миртоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Миртоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 1…
€184,736
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Этот тихий и уютный комплекс будет состоять из 7 вилл современного дизайна и проектирования…
€450,294

Типы недвижимости в Кирения

квартиры
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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