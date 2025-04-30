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Квартиры с террасой в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
33
Gazimagusa Belediyesi
180
Аканту
41
Tatlisu Belediyesi
41
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14 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр Резиде…
$152,203
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Студия 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Студия 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
HILLSIDE – Стильная студия у моря в Татлысу 🌊 Современный жилой комплекс всего в 500 метр…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Шедевр среди пентхаусов: стиль, комфорт и уникальная планировка! Продаётся эксклюзивный п…
$223,559
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 24
Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр Резид…
$140,022
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
$127,477
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Квартира 2 комнаты в Витсада, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от м…
$199,970
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Квартира 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Небо СакарьяПревосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центр…
$204,713
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северн…
$189,983
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Квартира 2 комнаты в Витсада, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр …
$239,434
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр Резиденц…
$162,430
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр Резиде…
$114,302
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Типы недвижимости в Gazimagusa District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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